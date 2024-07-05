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Son faturalar fena çarpmıştı, elektriğe yüzde 13 zam daha geliyor!

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El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, son gelen yüksek elektrik faturalarını işaret etti ve “Elektriğe yüzde 13 zam daha geliyor” diye ekledi.
Son faturalar fena çarpmıştı, elektriğe yüzde 13 zam daha geliyor!

Son gelen elektrik faturasını gören vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Gerek sosyal medya gerekse günlük hayatta yüksek faturalardan şikayet eden vatandaş, alım gücünün düştüğünü, maaşa kaşıkla yapılan zamların kepçe ile alındığını belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu T&T şirketinin işlettiği Ercan Havalimanı’nın 100 milyon TL’ye dayanan borcunun kendilerinden çıktığını vurgulayan vatandaş, “Turanlı’dan alamadığınız borcu bizden alıyorsunuz” diyerek isyan etti.

ELEKTRİĞE BİR ZAM DAHA GELİYOR!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Kıb-Tek’in son gelen yüksek faturalar üzerine bir zam daha yapacağını işaret etti.

Ahmet Tuğcu, elektriğe yüzde 13 zam daha yapılacağını söyledi.

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