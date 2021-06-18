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Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 150 bine yaklaşacak

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Türkiye’den KKTC’ye aşı sevkiyatı sürüyor.
Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 150 bine yaklaşacak

Türkiye’den KKTC’ye aşı sevkiyatı sürüyor.

Son 24 saat içinde KKTC’ye 2 ayrı parti şeklinde toplam 50 bin doz daha Sinovac aşısı daha gönderildi. Aşıları taşıyan ilk uçak, dün gece saat 21:00 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi.

İlk uçakta 26 bin doz aşı KKTC’ye ulaştırıldı. Aşı taşıyan ikinci ambulans uçak ise 01:15’te 24 bin doz aşıyla Ercan Havalimanı’na indi.

Covid-19 pandemisinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği aşı miktarı 240 bine ulaştı. KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda.

Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 150 bine yaklaşacak. 

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