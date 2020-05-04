Son hafta 229 kişi yasağı ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Aynı hafta içinde yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 27 Nisan 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 135 kişinin kısmi, 94 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 229 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

03 - 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında ise (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin kısmi, 12 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 6 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir”