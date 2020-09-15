Son haftalarda daha çok hastanın testi pozitif çıkıyor

Covid-19 pandemi sürecinde, “yeni normal” olarak adlandırılan dönemi “normal” gibi yaşamamızın faturası ağırlaşmaya başladı. Süreci yakından takip eden uzmanlar, “Son haftalarda dikkat çekici bir artışla karşı karşıyayız. Bizi alkışlamanızı değil, sorumluluklarınızı yerine getirerek kendinizi ve ailenizi riskten uzak tutmanızı bekliyoruz, artık vurdumduymazlık ile aymazlık arasındaki uyarı kaybına son vermeliyiz”diyor ve 2020 yılını unutmamız gerektiğini söylüyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun özel haberiİÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Covid-19 pandemi sürecinin yorgun ve sitemkar isimlerinden biri. Bunun nedeni, yeniden yükselişe geçen vaka sayısı ve gelecek günlerle ilgili bilinmezlik. Tecrübeli başhekim, “Mart ayından beri gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu mücadeleye çok emek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu kadar emeğin karşısında daha güzel bir tablo görmek isterken her gün Covid-19 olduğunu düşünen 250-300 civarında hastayla karşılaşmak istemezdik” diyor ve devam ediyor; “Nisan ayında Covid servisimizde 235 yatan hastamız olmasına karşın bugün servisimizde yatan hasta sayımız 50. Bunların 10’u yoğun bakımda. Nisan ayının aynı döneminde ise yoğun bakımda yatan Covid'li hasta sayımız 35 idi. Şu anda hastanemize gelen hastalarımızın genel durumlarının daha iyi olduğunu ve daha az hastayı yatırdığımızı söylesem de bundan her şeyin yolunda olduğu sonucu çıkmamalı”

DAHA ÇOK HASTADA POZİTİFLİK SAPTIYORUZ

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay salgının başından itibaren yaşanan süreci şimdiki durumla karşılaştırarak; “Mart ayının başından beri yaptığımız test sayısı 64 bin 934. Bugün itibarı ile bunların 5582’si (yüzde 8.5) pozitif. Şu anki pozitif hasta sayımız Nisan ayına göre düşük olsa da son birkaç hafta içinde vaka sayısında dikkat çekici bir artış var ve hastaların test pozitif oranları yüzde 12-17 arasında değişiyor. Bu, ‘daha çok hastada pozitiflik saptıyoruz’ demek olsa da semptomlarının hafif olması nedeniyle servise daha az hasta yatırıp hastaları çoğunlukla ayakta görüp evlerine gönderiyoruz gibi bir gerçek de var” diyor. Bu noktada Cerrahpaşa olarak test oranlarının ülke genelinden biraz daha yüksek olabileceğine dikkat çeken ve bunun nedenini, şüpheli ve riski yüksek hasta grubunun kendilerine başvurma oranının fazlalığına bağlayan Kutlubay, bu süreçte kendini hasta hisseden herkes her hastaneye başvurmadığı için kendi verilerinin ülke genelinden biraz daha yüksek çıkabileceğini söylüyor.

ORTAYA ÇIKACAK MANZARADAN ENDİŞELİYİZ

Peki önümüzdeki günlerde Covid-19 pandemisinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Kutlubay “2020 yılını unutalım. 2021 yılını ise çıkacak aşılara göre şekillendirip önümüzü öyle görelim, ilaç konusunda şimdilik iyi haber olmasa da aşıyla ilgili haberler umut verici” diyor. O zamana kadar Anadolu’da yaşanan sıkıntılar, hava sıcaklığındaki düşme, kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, mevsimsel grip gibi faktörler korkutucu bulunuyor. Tüm bunlara bir de toplumun tedbirlere uyumundaki duyarsızlık eklendiğinde oluşacak manzaranın endişe yaratığını belirten Kutlubay, bu sürece emek veren sağlık çalışanları olarak halktan alkış değil sorumluluk istediklerini belirterek, “Halkımızdan tek beklentimiz kendilerini ve ailelerini risklerden uzak tutmalarıdır. Bu sadece kendilerini değil toplumu dolayısıyla da bizi korumaları anlamına gelir” diyor.

VURDUMDUYMAZLIK LÜKSÜMÜZ YOK

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, sözlerini şöyle sürdürüyor, “Vurdumduymazlıkla aymazlık arasında bir yerdeyiz. Oysa böyle bir lüksümüz yok. Uyarıları dikkate almıyor ve tedbirleri görmezden geliyoruz. Maske bir aksesuar değildir ve amacına uygun kullanılmaması halinde beklenen faydayı sağlamak mümkün olmaz. Kalabalık ortamlara girmekten vazgeçmeyip hijyen kurallarına uymayanlar bilmelidir ki bu virüs sizin veya bir yakınınızın da canını yakabilir ‘Bana bir şey olmaz!’ demeden önce dünyaya neler olup bittiğine bakıp tehlikenin farkında olmak gerekir. Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yaşadıkları zorluklar kamu spotu yapılıp halka gösterilse belki karşı karşıya olduğumuz riskin farkına daha iyi varılır.”