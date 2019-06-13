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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Son İstanbul anketi yayınlandı; aradaki fark 7,7 puan

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Themis Araştırma'nın duyurduğu son ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında kararsızlar dağıtıldığında 7,7 puan önde görünüyor.
Son İstanbul anketi yayınlandı; aradaki fark 7,7 puan

Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. "Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.

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23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 6,2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu'nun lehine 7,7 puana yükseliyor.1560441144322-5.jpg

 

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