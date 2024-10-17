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Son Karar! Meclis bugün açılamayacak! duyurusu yapıldı...

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Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin akrabasının vefat etmesinden dolayı Meclis’e gelemeyeceği için Meclis’in bugün açılmayacağı duyuruldu. Kaynak: Meclis bugün açılmayacak
Son Karar! Meclis bugün açılamayacak! duyurusu yapıldı...

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin akrabasının vefat etmesinden dolayı Meclis’e gelemeyeceği için Meclis’in bugün açılmayacağı duyuruldu.

Cenaze töreni nedeniyle bugünkü oturum gerçekleşmezken, yarınki oturumda ertelenen gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Meclis bahçesinde basına açıklama yapan Erhan Arıklı, Meclis'in yarın açılacağını belirtti.

Ayrıca Meclis'in resmi hesabından yarın sabah 10:00'da açılacağı açıklandı.

Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Meclis’in bugün açılmasının imkansız” olduğunu söyledi. 

Erhan Arıklı, Meclis’ten ayrılırken yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin cenazesi olduğunu ve yarın cenazenin ardından Zorlu Töre ile görüşüleceğini belirtti. 

Birleşimin, “Cumartesi mi pazartesi mi olacak" diye görüşüleceğini ifade eden Arıklı, pazartesi de İsias davasına katılacakların yolculuğu olduğunu, Adıyaman'a gidileceğini söyledi. 

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