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Son klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz: Bizi zora da koysalar bildiğim yoldan şaşmam

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'Karakol' şarkısının klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz, "Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam" dedi.
Son klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz: Bizi zora da koysalar bildiğim yoldan şaşmam

Yeni albümünün şarkılarını ilk kez biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren şarkıcı Mabel Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni şarkısı Karakol’u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz, “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağ olun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.

Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz 'Karakol' şarkısını yeniden seslendirerek konseri noktaladı.

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