Son klibi RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı alan İrem Derici: Uzun zamandır uyarılmamıştım

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise kişisel Twitter hesabında "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" paylaşımında bulundu.

Şarkıcı İrem Derici'nin Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile 'Senin Hastan' adlı şarkı için çektiği klip, Radyo ve Televizyon Kurulu'ndan (RTÜK) müstehcenlik uyarısı aldı.

Derici ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" ifadesini kullandı.

Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi. — İrem Derici (@iremderici) November 24, 2020

listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı. YouTube Trend Videolar yönetmenliğinde çekilen klipte yer alan sahneler çokça konuşulmuştu. Klip, kısa sürede​Murat Joker