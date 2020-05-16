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Son koronavirüs hastası o anları anlattı: ‘Ölü gibiydim

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Son koronavirüs hastası o anları anlattı: ‘Ölü gibiydim
Son koronavirüs hastası o anları anlattı: ‘Ölü gibiydim

 Bir aydır koronavirüs vakası olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs (Covid-19) tedavisi gören son hasta Zekai Gece, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Virüs ile 30 gün mücadele verdiğini açıklayan Gece, ” Ateş veya baş ağrısı hissetmedim. Ciddi kas ağrılarım oldu. Moral olarak çok kötü süreçler yaşadım” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir aydır koronavirüs vakası rastlanmıyor. Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Virüsü kabus gibi nitelendiren  Zekai Gece,  “Hiçbir şey hatırlamıyorum. Elim ayağım tutmuyordu, üç gün boyunca baygın yattım. Ölü gibiydim” dedi. Hastaneye kendisine refakatçi olarak eşi Şerife Gece’nin (67) geldiğini anlatan Zekai Gece, “Eşim de hastane de koronavirüs kaptı. O da zor anlar yaşadı” dedi.

“30 GÜN MÜCADELE ETTİM”

Bir ay boyunca zorlu bir  mücadele verdiğini anlatan Gece, “Aşırı derece öksürük, baş ağrıları yaşadım. Moral olarak çok kötü süreçler yaşadım. Sürekli testler yapıldı. Taburcu edilmeden önce bana 3 test yapıldı. O dönem, ne konuşabiliyordum ne yürüyebiliyor ne de kendimde değildim. Ama şimdi iyiyim, yürüyorum. Hastalığım süreci ile ilgili neredeyse hatırladığım bir şey yok” dedi.

‘AKLIMA AİLEM VE ÇOCUKLARIM GELDİ’

Hastaneden çıktıktan sonra 14 gün boyunca evlerinde izole olacaklarını duyan ifade eden “Bizi ziyarete gelenlerle balkondan uzaktan konuşuyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Lütfen önlemleri kendimiz alalım. İnsan yaşayınca görüyor. Hastalığın iyisi kötüsü olmaz” dedi. Eşine refakatçı olduğu dönemde odalarında kalan bir başka koronavirüs hastasının da olduğunu söyleyen Şerife Gece de, “Ben hastanede koronavirüse yakalandım. Ateş veya baş ağrısı hissetmedim. Ciddi kas ağrılarım oldu. 9 gün sonra iyileşme sağladım” dedi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiği an kendisini kötü hissettiğini söyleyen Şerife Gece, “O anda şok yaşıyorsunuz. Ailem ve çocuklarım geldi aklıma. Bir çok şeyi aynı anda düşünüyorsunuz” dedi.
 

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