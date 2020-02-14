Çin'de yeni tip Koronavirüs salgınında can kaybı dünya çapında bin bin 350'yi aştı. Virüs korkusu nedeniyle hastalığın ortaya çıktığı Vuhan da dahil olmak üzere başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük kentlerde insanlar mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor. Zira bu korku Çinli çiftlerin sevgililer günü kutlama alışkanlıklarını da etkilemiş durumda.

Koronavirüs salgını dünyaya sinsice yayılırken Sevgililer Günü'nde sadece çiçek göndermek yeterli olmayabilir. İşte bu sebeple bugün birçok kişi virüsün yayılmasına engel olmak için çiçek, çikolata yerine maske, dezenfektan, diş macunu ve sabun buketi yol