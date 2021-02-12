Çin’de en yaygın online sipariş platformu Meituan Dianping'in verilerine göre, bu sene çifler birbirlerinin evlerine en çok maske buketi, dezenfektanlar ve koruyucu gözlük gönderiyor. Verilere göre ayrıca, 10 Şubat'tan itibaren üzerine güzel dilekler yazılmış maskeler de en çok satanlar arasında.

Koronavirüs salgını hüküm sürerken Sevgililer Günü'nde sadece çiçek göndermek yeterli olmayabilir. İşte bu sebeple bugün birçok kişi virüsün yayılmasına engel olmak için çiçek, çikolata yerine maske, dezenfektan, diş macunu ve sabun buketi yollanıyor.