Son rakam: ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 4 bin 300’ü buldu

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 296’ya yükseldi.

Reuters’ın resmi verilere dayandırdığı haberine göre Aralık 2019’dan bu yana virüsün bulaştığı insan sayısı 119 bin 166’ya ulaştı.

Bu kişilerden 66 bin 618’i tedavi edilirken, 48 bin 252 kişi halen tedavi görüyor. Virüs, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 118 ülkede görüldü.

Virüs bulaşan insanların 80 bin 778’si, ölenlerin 3 bin 158’i Çin anakarasında yaşıyor.

Çin’den sonra virüs en çok İtalya, İran ve Güney Kore’de yayıldı.