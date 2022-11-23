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Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası’na şovla başladı: 4-1

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Son şampiyon Fransa, 9. dakikada geriye düştü maçta Avustralya'yı rahat bir oyunla 4-1 yenerek Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı.
Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası’na şovla başladı: 4-1

2022 Dünya Kupası D Grubu’nda Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janaoub Stadı’ndaki mücadeleyi son şampiyon Fransa rahat bir şekilde 4-1 kazandı. Horozlar, 9. dakikada Goodwin’in golüyle maça şok bir başlangıç yapsa da geri dönmeyi bildi.

Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldızından mahrum kalan Fransa’da 13. dakikada Lucas Hernandez de sakatlandı yerine kardeşi Theo girdi.

Fransa 27. dakikada Theo’nun asistinde Rabiot’nun kafa vuruşuyla 1-1’i yakaladı. 32’de bu kez Rabiot asist yaptı ve Giroud kale önünde bomboş pozisyonda gelen pası iyi değerlendirip Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.

MBAPPE RAHATLATTI

Maç boyunca sol kanattan arkadaşlarına servis yapan Mbappe, girdiği pozisyonlarda son vuruşları iyi yapamadı. İlk yarıda kaçırdığı mutlak pozisyondan sonra 68. dakikada Dembele’nin ortasında kafa vuruşunu yaparak direğe de çarpan topu filelere gönderdi: 3-1.

 

GIROUD, HENRY’NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Karşılaşmanın 71. dakikasında Mbappe’nin ortasında yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderen Olivier Giroud hem skoru 4-1 yaptı hem de Fransa Milli Takımı ile 51 gole ulaşarak Thierry Henry ile beraber Fransa Milli Takım tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Fransa 3 puanla lider durumda, Avustralya ise puansız son sırada. Birer puandaki Tunus ile Danimarka da 2 ile 3. sıraları paylaşıyor.

26 Kasım Cumartesi günü Fransa, Danimarka ile saat 19.00’da; Avustralya ise Tunus ile saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

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