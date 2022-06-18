  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark neredeyse kapandı, MHP sınırda

»
Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark neredeyse kapandı, MHP sınırda
Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark neredeyse kapandı, MHP sınırda

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, 1067 kişi ile yaptıkları son kamuoyu araştırmasını Halk TV'de yayınlanan 'Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası' programında açıkladı.

Ankette "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin aldığı oy oranları şöyle hesaplandı:

AKP yüzde 29.4

CHP yüzde 28.9

İYİ Parti yüzde 13.7

HDP yüzde 10.2

MHP yüzde 8.0

DEVA yüzde, 2.6

Saadet Partisi, 1.3

Gelecek Partisi yüzde 0.6

Diğer partiler yüzde 5.4

 

son-secim-anketi-akp-ile-chp-arasindaki-fark-iyice-kapandi-mhp-sinirda-1030181-1.

son-secim-anketi-akp-ile-chp-arasindaki-fark-iyice-kapandi-mhp-sinirda-1030182-1.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın televizyon kanallarına, ben de sana cumhurbaşkanı adayını açıklarım17 Haziran 2022 Cuma 12:39
  • İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek, bina ve saray yapmakla olmaz17 Haziran 2022 Cuma 12:26
  • Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez: Prens Selman’ın Türkiye'ye geleceği tarih netleşti17 Haziran 2022 Cuma 11:49
  • Selvi: Öcalan’a görüş izni verilecek17 Haziran 2022 Cuma 11:47
  • Erdoğan: ''şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkaracağız."17 Haziran 2022 Cuma 11:31
  • Kılıçdaroğlu : "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız."17 Haziran 2022 Cuma 11:30
  • Bahçeli:Üniversite sınavın kaldırılacak17 Haziran 2022 Cuma 11:28
  • Türkiye’de sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı17 Haziran 2022 Cuma 10:29
  • Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti.17 Haziran 2022 Cuma 10:25
  • Türkiye'de 18 milyon öğrenci, bugün karne alacak17 Haziran 2022 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti