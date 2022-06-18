Son seçim anketi: AKP ile CHP arasındaki fark neredeyse kapandı, MHP sınırda

Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, 1067 kişi ile yaptıkları son kamuoyu araştırmasını Halk TV'de yayınlanan 'Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası' programında açıkladı.

Ankette "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin aldığı oy oranları şöyle hesaplandı:

AKP yüzde 29.4

CHP yüzde 28.9

İYİ Parti yüzde 13.7

HDP yüzde 10.2

MHP yüzde 8.0

DEVA yüzde, 2.6

Saadet Partisi, 1.3

Gelecek Partisi yüzde 0.6

Diğer partiler yüzde 5.4