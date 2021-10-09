Son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçti

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Son ankete göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Ankette İYİ Parti'nin oyları da dikkat çekti.

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Eylül ayı anketinin sonuçları belli oldu. Buna göre, Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 41,6'ya gerilerken, Millet İttifakı'nın oyu eylül ayında yüzde 2,8 artış ile yüzde 44,1 oldu.

AKP VE MHP’NİN OYU DÜŞTÜ

AKP'nin ise temmuz ayında yüzde 36,1 olan oy oranı eylül ayında yüzde 32,7'ye indi. MHP’nin oy oranıysa yüzde 8,9'a düştü.

İYİ PARTİ'NİN OYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Eylül ayında Millet İttifakı’nda CHP’nin oy oranı yüzde 25,6’dan yüzde 24,8'e inerken İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 15,7’den yüzde 19,3'e çıktığı belirtildi.

HDP’NİN OY ORANI 11.7

Eylül ayında HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde 11,2 olmuştu.

Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dahil “diğer partiler”in toplam oyu yüzde 0,5 artarak ile yüzde 2,6'ya yükseldi.

ERDOĞAN’IN KAZANMASINI ‘OLUMSUZ’ DEĞERLENDİRENLERİN ORANI YÜZDE 64

Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanmasını “olumsuz” olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 64 oldu.