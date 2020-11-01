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Son seçim anketinde AK Parti'ye soğuk duş!

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Avrasya Araştırma’nın Ekim ayı için yaptığı ankete göre, Millet İttifakı'nın oy oranı yükselmeye devam ederken, AK Parti’nin oy oranı, tarihinin en düşük seviyesine indi.
Son seçim anketinde AK Parti'ye soğuk duş!

Ankete göre, Cumhur İttifaki ile Mİllet İttifakı’nın oy oranları birbirine çok yaklaşmış durumda. Cumhur İttifakı yüzde 32,7 bandında görünürken, Millet İttifakı ise yüzde 32,2 düzeyinde.

Millet İttifakı’na Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin katılması halinde oy oranı ise yüzde 35’in üzerine çıkıyor.

Araştırmaya göre AK Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25.5 oranında görünüyor. CHP ise yüzde 22.1 bandında.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranı yüzde 32,6’ya çıkarken, CHP’nin oy oranı yüzde 28,2 oluyor.

İşte o sonuçlar:

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