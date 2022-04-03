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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Barajın altında kaldı...

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Son yapılan seçim anketinde AK Parti’nin oy oranında yükseliş görülürken MHP ise barajın altında kaldı.
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Barajın altında kaldı...

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan yeni seçim kanunu TBMM'de kabul edilmiş, yeni düzenlemeye göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmüştü. 

 

Söz konusu değişiklik, kamuoyunda son yıllarda oylarında radikal bir düşüş gözlemlenen MHP'nin baraj altına kalmaması için yapıldığı yönünde kabul edilmişti. 

 

SEÇİM YASASI DA İŞE YARAMADI

Ancak son anketler, yeni seçim kanunun da MHP'nin işine yaramadığını gösterdi. 

 

MetroPOLL Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre, MHP yüzde 7 barajının altında kladı. 

MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 oldu ve geçen yapılan ankete göre oy oranı düştü.  Şubat anketinde MHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,4 olmuştu.

 AK PARTİ'NİN OYLARINDA ARTIŞ
Ankette katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu.

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Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 24,1, İYİ Parti'nin ise yüzde 16,1 oldu.

Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 40,2 oldu ve 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

 HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 olduğu görüldü.

Ankette DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,7 oldu.

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