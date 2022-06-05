  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Son seçim anketinden çıkan çarpıcı sonuç: ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde

»
MetroPOLL Araştırma'nın anketinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın seçimlerde yeniden aday olması durumunda kazanma ihtimali soruldu. Anket sonucuna göre, 'Erdoğan kazanamaz diyenler' yaklaşık 3 puan önde.
Son seçim anketinden çıkan çarpıcı sonuç: ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2022 anketinden bir bölüm paylaştı. Ankette vatandaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusu yöneltildi.

Ankette katılımcıların yüzde 46’sı Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda seçimi kazanacağını belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi. Anket sonucuna göre, Erdoğan kazanamaz diyenlerin yaklaşık 3 puan önde olduğu görüldü.

Ankette yer alan sonuçlar şu şekilde:

  • Kesinlikle kazanır: Yüzde 22.8
  • Kazanır: Yüzde 23.1
  • Kazanamaz: Yüzde 29.4
  • Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 19
  • Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 5.7

Aynı sorunun partilere göre dağılımında ise MHP’li seçmenin yüzde 13’ü, AKP’li seçmenin ise yüzde 8.7’si ‘Erdoğan kazanamaz’ diyor.

MetroPOLL Araştırma anketini sosyal medya hesabından paylaşan Özer Sencar, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler yaklaşık 3 puan de görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’yi Rusya’ya yaptırımlara katılmaya davet ediyoruz03 Haziran 2022 Cuma 16:39
  • Hedef gösterildikten sonra konseri iptal edilen Melek Mosso: Biz taş gibi yürüyoruz, yanımızda durun yeter03 Haziran 2022 Cuma 13:29
  • Nâzım Hikmet: Ölümünün 59. yılında ünlü şairin ilk mahpusluğu ve Hopa günleri03 Haziran 2022 Cuma 12:48
  • Türkiye'de internet tarifelerine zam03 Haziran 2022 Cuma 12:39
  • Türkiye'de haziranda kira zam oranı yüzde 39,3303 Haziran 2022 Cuma 12:37
  • Temel: Erdoğan'la benzer aktör arasında tercihe zorlarlarsa, aday çıkarmayı tartışırız03 Haziran 2022 Cuma 11:17
  • Bir günde üç anket! AKP’de kritik oy kaybı… İşte son sonuçlar03 Haziran 2022 Cuma 11:00
  • Türkiye’de enflasyon yüzde 70'i de aştı03 Haziran 2022 Cuma 10:40
  • YÖK’te altı üye görevden alındı, beş yeni atama yapıldı03 Haziran 2022 Cuma 08:21
  • Yunanistan’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt02 Haziran 2022 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti