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Son seçim anketine göre ‘Cumhur İttifakı’ oy kaybediyor

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Piar Araştırma'nın son anketine göre, Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener seçimden galip çıkıyor.
Son seçim anketine göre ‘Cumhur İttifakı’ oy kaybediyor

Piar Araştırma'nın son anketine göre, Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener seçimden galip çıkıyor.

26 ilde, 2 bin 460 katılımcıyla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan anketin sonucuna göre; AKP ve MHP'nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı'na oy vereceklerin oranı yüzde 44,24. Şirketin geçen ayki araştırmasında ‘cumhur ittifakı'nın oy oranı 47,80 olarak hesaplanmıştı. Buna göre AKP ve MHP'nin oy oranında, bir ay içerisinde yüzde 2,5'lik bir düşüş kaydedildi.

Şirketin Nisan ayında yaptığı seçim anketinde katılımcılara “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Buna göre erken seçimlerin oy dağılımı şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 32.3
CHP: Yüzde 17.1
HDP: Yüzde 8.8
İYİ Parti: Yüzde 12.8
Saadet Partisi: Yüzde 1.8
Kararsız: Yüzde 11
Oy kullanmayacak: Yüzde 16

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA İTTİFAK 44 OLUYOR

Cumhur İttifakı: Yüzde 44.24
CHP: Yüzde 23.42
HDP: Yüzde 12.05
İYİ Parti: Yüzde 17.53
Saadet Partisi: Yüzde 2.49

Araştırmada katılımcılara farklı ittifaklar da soruldu. Buna göre partiler ve ittifak şekillerine göre oy dağılımı şöyle oluyor:

1. İttifak

AK Parti-MHP: 44.00
CHP-HDP: 32.20
İYİ Parti-Saadet Partisi: 23.29
Diğer: 0.51

2. İttifak

AK Parti-MHP: 44.70
CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20
HDP: 14.90
Diğer: 0.20

3. İttifak

AK Parti-MHP: 41.56
CHP: 23.90
İYİ Parti-Saadet Partisi: 22.80
HDP: 11.40
Diğer: 0.34

4. İttifak

AK Parti-MHP: 46.80
CHP-İYİ Parti-HDP-SP-DP-BTP: 53
Diğer: 0.20

EKONOMİK SORUNLAR OY KAYBINA NEDEN OLUYOR

Piar Araştırma değerlendirmesinde, ‘Cumhur İttifakı’nın mart ayına göre 2.5 puan kaybettiğine dikkat çekiliyor. Değerlendirmeye göre bunun en önemli sebebi ekonomik bozulma olurken, başka bir sebep ise erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon.

TBMM’DE ÇOĞUNLUK MUHALEFETE GEÇİYOR

Piar’ın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Özellikle 15 CHP vekilinin geçici olarak İYİ Parti’ye katılarak seçimlere girme hakkını elde etmesi psikolojik üstünlüğü muhalefet partilerinin eline geçirmiştir. Uzunca bir süredir belki de ilk defa gündemi muhalefetin belirlemesi, ‘Erdoğan’ı yendiler’ algısı, seçimi kazanma ümidini de artırmıştır. Bu sebeple sandığa gitme oranı da artmıştır. Sonuç olarak bugün ki oy oranlarının, seçim sandıklarına aynen yansıması durumunda TBMM çoğunluğu muhalefetin eline geçecektir.”

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