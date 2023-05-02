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Son Seçim Anketine Göre Seçim 2. Tura Kalıyor

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Gezici 29 il 152 ilçede halkın nabzını tuttu, bu sonuç çıktı. Ankete katılanların % 48.7’si Kılıçdaroğlu’na, % 44.6’sı Erdoğan’a oy vereceğini açıkladı. İnce ve Oğan’a desteğin % 6’yı aşması cumhurbaşkanının birinci turda seçilemeyeceğini gösterdi.
Son Seçim Anketine Göre Seçim 2. Tura Kalıyor

14 Mayıs’'taki seçim için geri sayım sürerken Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.

Gezici, 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle görüşme gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 48.7'si Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 44.6 oldu.

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyenler yüzde 4.7, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan lehine ‘evet' diyenler yüzde 2 olarak gerçekleşti.

İnce ve Oğan'a verilecek oyların yüzde 6'yı geçmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdi.

Gezici Araştırma, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için de ankete katılanların tercihlerini sordu. Kılıçdaroğlu'na yüzde 52.8, Erdoğan'a yüzde 47.2 destek çıktı.

İNCE'NİN KARARI YANLIŞ!

Ankette Muharrem İnce'nin ‘Adaylıktan çekil' çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmemesinin nasıl değerlendirildiği de soruldu.

Yüzde 78.8 ‘Adaylığını sürdürmesi yanlış' derken, kararını doğru bulanların oranı yüzde 21.2 ‘de kaldı.

Aynı zamanda uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar uzmanı olan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

*Halkın en önemli sorunu yüzde 75 ile ekonomi. AKP ve MHP seçmeni ülkenin en önemli ilk beş sorunu arasında terörü göstermedi, muhalefet seçmeniyle aynı düşünmeye başladı. Yüzde 52,2 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi çözeceğine inanıyor.

*Toplumun çoğunluğuna Erdoğan ekonomi konusunda güven vermiyor. 14 Mayıs seçimleri güvenlik politikalarını öne çıkarmakla değil ekonomik ve reformcu politikalarla seçmene kim umut verirse o kazanacaktır.

KADIN VE GENÇLERE DİKKAT

Sahadan gelen verilerin AKP'nin kadınlarla olan zayıf bağının neredeyse koptuğunu gösterdiğini belirten Murat Gezici, bunda HÜDA PAR ile yapılan ittifakın kritik rol oynadığını söyledi. Gezici, ilk kez oy kullanacaklara ilişkin de, “Gençler, kendilerini ülkedeki kamplaşmanın bir parçası olarak görmüyor. Evrensel değerlere önem veriyor. Umutlarını, istek ve taleplerini dikkate alan, bireysel hak ve özgürlükleri savunan siyasi oluşumlar gençlerin tercihi olacak” tespitini de yaptı.

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