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Son seçim anketini ''ilginç şeyler oluyor'' diyerek açıkladı

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketini “İlginç şeyler oluyor” diyerek açıkladı.
Son seçim anketini ''ilginç şeyler oluyor'' diyerek açıkladı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın sosyal medyadan açıkladığı anket, 27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehirde 16 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Ankette açıklanan verilere göre, olası bir genel seçimde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyunun yüzde 34'e gerilediği görülüyor. CHP ise yüzde 26,7 oy oranına sahip.

İşte olası genel seçimde kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları:

AK Parti: yüzde 34

CHP: yüzde 26.7

MHP: yüzde 11.2

İYİ Parti: yüzde 11

HDP: yüzde 10.5

Gelecek Partisi: yüzde 2.7

DEVA Partisi: yüzde 2.1

Saadet Partisi: 1.2

Diğer: yüzde 0.6

EN BEĞENİLEN İLK BEŞ BELEDİYE CHP'Lİ

Ankette yurttaşlara en beğenilen büyükşehir belediyesi başkanı sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 65.3, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 64.7, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 62.4 ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 61.5 oy aldı.

Son seçimlerde alınan oy oranlarına kıyasla oyunu en çok arttıran başkan Ekrem İmamoğlu oldu.

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