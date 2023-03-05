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Son seçim anketleri: "Deprem, Erdoğan ve AK Parti oylarını düşürmedi"

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Türkiye'de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamaları, mayıs ayında seçime gidilmesi beklenen ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye deprem felaketine rağmen halk desteğinin düşmediğine işaret ediyor.
Son seçim anketleri: "Deprem, Erdoğan ve AK Parti oylarını düşürmedi"

Seçime neredeyse iki ay kala yapılan iki kamuoyu yoklaması, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamaması ve depremde yıkılan illerin yeniden inşasına yönelik somut bir plan sunamamasından dolayı arkasındaki desteği artıramadığını gösterdi.

Anket şirketi Metropoll'ün başkanı Özer Sencar Reuters'a yaptığı açıklamada, "Deprem hükümetin muhalefetin beklediği kadar zayıflamasına neden olmadı" dedi.

Şirketin son anket verileri, hükümetin ocak ayına oranla birkaç puan kaybettiğine işaret etse de, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu ittifakın, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın önünde olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin güneydoğusunu 6 Şubat'ta vuran ve en az 45 bin kişinin ölümüne, 1 milyon kişinin ise evsiz kalmasına neden olan felaket sonrasında hükümet arama-kurtarma çalışmalarında yetersiz ve yavaş kalmakla eleştirilmişti. Erdoğan hükümetine yöneltilen diğer bir eleştiri de bina güvenliği hakkındaki standartların gevşek bir şekilde uygulaması yönündeydi. 

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Türkiye'de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamaları, mayıs ayında seçime gidilmesi beklenen ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye deprem felaketine rağmen halk desteğinin düşmediğine işaret ediyor.

Seçime neredeyse iki ay kala yapılan iki kamuoyu yoklaması, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamaması ve depremde yıkılan illerin yeniden inşasına yönelik somut bir plan sunamamasından dolayı arkasındaki desteği artıramadığını gösterdi.

Anket şirketi Metropoll'ün başkanı Özer Sencar Reuters'a yaptığı açıklamada, "Deprem hükümetin muhalefetin beklediği kadar zayıflamasına neden olmadı" dedi.

Şirketin son anket verileri, hükümetin ocak ayına oranla birkaç puan kaybettiğine işaret etse de, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu ittifakın, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın önünde olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin güneydoğusunu 6 Şubat'ta vuran ve en az 45 bin kişinin ölümüne, 1 milyon kişinin ise evsiz kalmasına neden olan felaket sonrasında hükümet arama-kurtarma çalışmalarında yetersiz ve yavaş kalmakla eleştirilmişti. Erdoğan hükümetine yöneltilen diğer bir eleştiri de bina güvenliği hakkındaki standartların gevşek bir şekilde uygulaması yönündeydi. 

Erdoğan'ın ilk günlerde "hatalar yapıldığını" kabul etmesi, Adıyaman'da helallik istemesi ve sonrasında yıkılan evleri en hızlı şekilde yeniden inşa etme sözü vermesi ise seçmende olumlu bir intiba bıraktı

Erdoğan'ın yeniden inşa sözünün seçmenler arasındaki desteğini korumasına yardımcı olacağını söyleyen MAK araştırmanın başkanı Mehmet Ali Kulat, "Böyle bir felaket yaşandığında, birkaç gün boyunca hükümete yönelik psikolojik tepkiler görüyoruz. Aradan 15-20 gün geçtikten sonra, yıkılan evlerini ya da işyerlerini yeniden inşa etmeyi kim vaat ederse insanlar ona yakın duruyor" ifadelerini kullandı.

Kulat, depremin ardından yapılan anketlerde Erdoğan'ın milliyetçi parti ile ittifakına desteğin yüzde 40-41 civarında çıktığını söyledi. 

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 16-20 Şubat tarihleri arasında 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği bir başka seçim anketi ise Erdoğan'ın başarı puanında ocak ayına göre 0.1 puanlık hafif bir artış olduğunu gösterdi.

"Türkiye Raporu" olarak adlandırılan ankete katılanların yüzde 34'ü deprem hasarından en çok müteahhitlerin sorumlu olduğunu belirtirken, yüzde 28'i hükümeti suçladı.

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