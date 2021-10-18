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Son seçim anketleri ne diyor?

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Türk hükümet yetkilileri önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023 yılında yapılacağını ısrarla dile getirse de kimi siyasi analistler ve muhalefet liderleri, 2022 yılı sonunda Türkiye'yi bir erken seçimin beklediği görüşünde.
Son seçim anketleri ne diyor?

Türk hükümet yetkilileri önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023 yılında yapılacağını ısrarla dile getirse de kimi siyasi analistler ve muhalefet liderleri, 2022 yılı sonunda Türkiye'yi bir erken seçimin beklediği görüşünde.

Seçim tarihi yaklaştıkça son aylarda açıklanan anket sonuçları da siyasi tartışmalarla birlikte sıkça gündeme geliyor.

2021 yılı içerisinde birçok anket şirketi seçimlere yönelik yaptığı kamuoyu araştırmalarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçları ortaya koysa da, araştırmaların çoğunluğu AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda dikkat çekici bir düşüş olduğuna işaret ediyor.

Türkiye'de Metropoll Araştırma, Konda, ORC Araştırma, Optimar, Yöneylem Sosyal Araştırmalar ve Sosya Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin son aylarda yaptıkları araştırmaları derledik.

Son seçim anketleri ne diyor?

Metropoll Araştırma'nın Eylül 2021 araştırması ittifaklara olan destek bazında yapıldı. Ankette "iki ittifaka da yakın değilim ama Millet/Cumhur İttifakı'nı seçerim" diyenlerin oranları da bulunuyor. Buna göre iki ittifaka da yakın değilim ama Millet İttifakı'nı tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 5.0, Cumhur İttifakı'nı tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 2.6.

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Metropoll Araştırması'nda Fikrim/Cevabım yok diyenlerin oranı da yüzde 10.6 çıkmış.

Konda araştırma şirketi, normal şartlarda seçimlerle ilgili anketini seçimlerden önceki son perşembe günü kamuoyu ile paylaşıyor.

Şirket bunun yanı sıra, aboneleri için düzenli olarak araştırmalar yapmaya devam ediyor ancak bu araştırmalar gizli tutuluyor. Bu araştırmalardan Eylül 2021'e ait bir anket sonucu basında yer aldı.

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Konda araştırmasına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı Eylül 2021'de yüzde 41.6, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 44.1 oldu.

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Optimar’ın anketi 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze yapılmış. Ankete göre AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıkıyor.

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ORC Araştırma'nın anketi 1-5 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Grafikte de görüldüğü üzere AK Parti'nin oyu yüzde 32'nin altında çıkarken, HDP'nin de yüzde 10 baraj seviyesinin altında indiği dikkat çekiyor.

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin araştırması 10- 22 Eylül 2021 tarihlerini kapsıyor.

Türkiye geneli anket çalışmasına İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde 2 bin kişi katıldı.

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin eylül ayı araştırmasına göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar çıkarıldığında ise seçmenlerin yüzde 26,8’i AK Parti’yi, yüzde 21,3’ü CHP’yi tercih ediyor.

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