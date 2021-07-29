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Son sözleri “keşke aşı olsaydım” oldu

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İngiltere'de yaşayan ve aşı karşıtı olan 3 çocuk babası Matthew Keenan, ölümünden önce hastanedeki arkadaşlarına ve doktorlara zamanı geri döndürmek ve aşı olmak istediğini söyledi.
Son sözleri “keşke aşı olsaydım” oldu

İngiltere'de yaşayan ve aşı karşıtı olan 3 çocuk babası Matthew Keenan, ölümünden önce hastanedeki arkadaşlarına ve doktorlara zamanı geri döndürmek ve aşı olmak istediğini söyledi. Keenan, 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Futbol antrenörü Matthew Keenan 34 yaşında hiçbir sağlık sorunu olmayan biriydi. Aşı karşıtlığı nedeniyle COVID-19 aşısı olmadı.

Ancak koronavirüse yakalandı.

Çevresinde çok sevildiği ve hayat dolu biri olduğu söylenen Keenan’ın bu hastalığın üstesinden geleceği düşünüldü.

Ancak Keenan giderek kötüleşmeye başladı. Bradford Royal Infirmary hastanesinde tedavi altına alınarak solunum cihazına bağlandı.

Keenan ölüme yavaş yavaş yaklaştığını anladı ve durumunun daha kötüye gittiğini hissettiğini söyledi.

Ölmeden önce aşı karşıtı olmaktan dolayı pişmanlığını dile getiren Keenan arkadaşlarına ve doktorlara zamanı geri almak istediğini söyledi: “Keşke aşı olsaydım” itirafında bulundu.

Keenan arkadaşlarına ve doktorlarına bu itirafı yaptıktan iki hafta sonra hayata veda etti.

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