SON SÖZÜ AKINCI SÖYLEYECEK!!

17 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Erken Genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından siyasi kulislerde başlayan koalisyon hükümeti kurma çalışmaları basından gizli bir şekilde tüm hızıyla devam ederken, Serdar Denktaş’ın koalisyon hükümeti kurma konusunda dün yaptığı olumsuz açıklamalar, UBP ile DP arasında gerçekleşen ilk görüşmelerin verimli geçmediği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Olası bir UBP –DP-YDP koalisyon hükümetinin toplam milletvekili sayısının komitelerde yeterli çoğunluğa sahip olmaması ise, 4’lü koalisyon seçeneği olan CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümeti seçeneğinin giderek güçlenmesine neden oluyor.

Önümüzdeki hafta resmi olarak başlayacak koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında ise son sözü Cumhurbaşkanı Akıncı söyleyecek. Akıncı, önümüzdeki hafta siyasi parti liderleri ve koalisyon kurma çalışmaları konusunda gerekli istişarelerde bulunmasının ardından, görevi hangi koalisyon oluşumuna vereceğine karar verecek. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı HüdaHüdaoğlu da, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada hükümet konusunda herhangi bir yorumda bulunmak için erken olduğunu ve gerekli görüşmeler ve izlenimlerin elde edildikten sonra Akıncı’nın kararını vereceğini açıkladı.