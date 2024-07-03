Son Ticaret Operasyonu’nda yeni gelişme: Bağlantısı olan bir kişi daha yakaladı

Boğazköy’de gerçekleştirilen Son Ticaret Operasyonu’nda konuyla bağlantısı olan bir kişinin daha yakalandığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, Girne’de yakalanan zanlının tutuklandığı ifade edildi.

Boğazköy’de gerçekleştirilen Son Ticaret Operasyonu’nda yeni gelişme yaşandığı bildirildi. Polisin yaptığı ileri soruşturmada, konuyla bağlantısı olan bir kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Girne’de yakalanan zanlının tutuklandığı ifade edildi.

250 GRAM HİNT KENEVİRİ VE 250 DOLAR TESPİT EDİLDİ...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, geçtiğimiz gün Boğazköy’de gerçekleştirilen Son Ticaret Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 26 yaşındaki C.K.N.’nin (E) Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 250 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı aktarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.