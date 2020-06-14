“Son Yol, Büyükbabanın Bahçesi ve Bıldırcın” adını verdiği üç eserini tuvale yansıttı

Sanatçı Mirvokhid Mirsaidov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid 19 Karantina günlerinde “Son Yol, Büyükbabanın Bahçesi ve Bıldırcın” adını verdiği üç eserini tuvale yansıttı.

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Mirvokhid Mirsaidov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Mirvokhid Mirsaidov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Son Yol, Büyükbabanın Bahçesi ve Bıldırcın” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mirvokhid Mirsaidov kimdir?

Mirvohid Mirsaidov 1988 yılında Taşkent'te doğdu. 2004-2007 yıllarında P.P. Berkov Cumhuriyet Koleji'nde şövale resim bölümünde okudu. 2007-2011 yılları arasında Kamaliddin Bekzad Enstitü'de resim bölümünde okudu. 2013 yılında Kamaliddin Bekzad Enstitüsü'ndeki resim bölümünden mezun oldu. 2013 yılından bu yana P.P. Benkov Cumhuriyet Koleji'nde kıdemli öğretmen olarak çalışmaktadır. 2018'den beri Özbekistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Mirvokhid Mirsaidov cumhuriyetçi sergilerin üyesidir; yaratıcı festivale katıldığı için gümüş madalya ile ödüllendirildi.