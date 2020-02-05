SONAR'dan Kanal İstanbul anketi

Araştırma Şirketi SONAR'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 53.7'si Kanal İstanbul projesinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Projeyi onaylayanların oranı ise yüzde 35.9.

SONAR, 27 Ocak-3 Şubat 2020 arasında İstanbul'un en kalabalık 30 ilçesinde 2 bin 69 kişiyle yüz yüze görüşerekKanal İstanbul projesiyle ilgili bir anket gerçekleştirdi.

'Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz' sorusuna katılımcıların yüzde 39'u 'Hiçbir bilgim yok'; yüzde 31.9'u 'Biraz bilgim var'; yüzde 24.1'i 'Yeterince bilgim var' yanıtını verdi.

​'Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı' sorusuna 'Yapılmalıdır' diyenlerin oran yüzde 35.9; 'Fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 10.4; projenin yapılmasını istemeyen ve soruya 'Yapılmamalıdır' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53.7 oldu.