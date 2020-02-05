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SONAR'dan Kanal İstanbul anketi

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SONAR'dan Kanal İstanbul anketi
SONAR'dan Kanal İstanbul anketi

Araştırma Şirketi SONAR'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 53.7'si Kanal İstanbul projesinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Projeyi onaylayanların oranı ise yüzde 35.9.

SONAR, 27 Ocak-3 Şubat 2020 arasında İstanbul'un en kalabalık 30 ilçesinde 2 bin 69 kişiyle yüz yüze görüşerekKanal İstanbul projesiyle ilgili  bir anket gerçekleştirdi.

'Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz' sorusuna katılımcıların yüzde 39'u 'Hiçbir bilgim yok'; yüzde 31.9'u 'Biraz bilgim var'; yüzde 24.1'i 'Yeterince bilgim var' yanıtını verdi.

​'Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı' sorusuna 'Yapılmalıdır' diyenlerin oran  yüzde 35.9; 'Fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 10.4; projenin yapılmasını istemeyen ve soruya 'Yapılmamalıdır' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53.7 oldu. 

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