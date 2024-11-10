SONAR'ın anketinde makas açıldı! AKP'ye kötü haber...

Yerel ve genel seçimde sandıktan çıkan sonuçlara en yakın tahmini yapan SONAR Araştırma Şirketi'nin son anketi ortaya çıktı. Ankette, yerel seçimden zaferle ayrılan CHP'nin, iktidar partisi AKP ile farkı açtığı görüldü.

Ekonomik krizin gölgesindeki Türkiye'de yurttaşlar, geçim derdiyle yaşamaya devam ederken, muhalefet acı tablo karşısında 'erken seçim' çağrısı yapmaya devam ediyor.

Son yerel seçimde büyük bir hezimete uğrayan AKP'nin ve sandıktan zaferle ayrılan CHP'nin oy oranları dikkatle takip ediliyor.

Son genel ve yerel seçim sonuçlarını bilen SONAR'ın Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı.

FARK AÇILDI

Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AKP ile arasındaki farkı açtı.

Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını Gazeteci Şaban Sevinç X hesabında paylaştı.

CHP, AKP'YE 5 PUAN FARK ATTI

Araştırmaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 5 puan önünde yer alıyor. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında gözüküyor. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları ise dikkat çekti.

İşte SONAR'ın VİP üyeleri için hazırladığı anketin sonuçları:

CHP: %33,4

AKP: %28,2

DEM: %9,2

MHP: %7,3

İYİP: %7

Zafer: %6,2

YRP: %6,2

ERKEN SEÇİME 'EVET' DİYENLERİN ORANI ARTTI

"Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna 'evet' yanıtını verenlerin oranı yüzde 57,9'a çıktı. Temmuz ayında ise aynı soruya "Evet" cevabını verenlerin oranı yüzde 51,4'tü.