  • BIST 93.699
  • Altın 212,831
  • Dolar 5,2873
  • Euro 6,0224
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Sonat Altuğ’a beyin anjiosu yapıldı

» »
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı yazılı açıklama yaparak Sonat Altuğ’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sonat Altuğ’a beyin anjiosu yapıldı

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı yazılı açıklama yaparak Sonat Altuğ’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sayın SONAT ALTUĞ’un sağlık durumu hakkında; Bu sabah saat 7.30 civarında acil servisimize şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvuran Başbakan Yardımcıığı ve Dış İşleri bakanlığı özel kalem müdürü sayın SONAT ALTUĞ’a yapılan ilk tektikler sonucu yüksek tansiyon ve beyin damar anevrizması rüptürü (damar yırtılması) sonucu Subaraknoid kanama tanısı konulmuş ve yoğun bakım ünitimizde tedaviye başlanmıştır. Daha sonra yapılan tektikler sonrası , saat 19.00 sıralarında beyin anjiosu yapılıp kanama olan anevrizmal odaklarına koil embolizasyon yöntemi ile müdahalede bulunulmuştur. Sayın Sonat Altuğ’ un tedavisi hayati tehlike kalkana kadar yoğun bakımda sürecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak Belediyesi'nden selzedelere çağrı07 Aralık 2018 Cuma 16:39
  • Doğanköy ve Ozanköy'e su verilemiyor07 Aralık 2018 Cuma 16:15
  • Özersay, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti07 Aralık 2018 Cuma 16:10
  • Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden yeni yayın07 Aralık 2018 Cuma 16:05
  • Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ailelere sabır diledi07 Aralık 2018 Cuma 16:00
  • Güç-Sen: “Yaşananlardan ders çıkarılmalı”07 Aralık 2018 Cuma 15:55
  • GİAD: “İnsan eliyle yaratılmış bir felaket”07 Aralık 2018 Cuma 15:50
  • KTSO: “Toplumsal seferberlik içinde hasar ve kayıpların üstesinden gelinmesi konusunda hazırız”07 Aralık 2018 Cuma 15:45
  • Girne Belediyesi'nden su duyurusu07 Aralık 2018 Cuma 15:40
  • KES Başkanı Atakan’dan seferberlik çağrısı07 Aralık 2018 Cuma 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti