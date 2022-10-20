  • BIST 3.917,69
  • Altın 975.741
  • Dolar 18.592
  • Euro 18.211
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Sonay Adem anılacak

» »
Sonay Adem anılacak
Sonay Adem anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Milletvekili, eski Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve eski Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, ölümünün 4. ölüm yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılacak.

Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuva Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sonay Adem ilk olarak 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de kabri başında anılacak.

1 – 5 Kasım tarihleri arasında ise 4 master futbol takımının katılacağı “Mücadele ve Dostluk Turnuvası”, Maraş sahasında yapılacak.

sa-003.jpg

1 Kasım Salı günü saat 20.15’te saygı duruşu ile açılacak turnuvanın ilk maçı saat 20.30’da Mağusa Spor Derneği ile Akova Masterleri arasında yapılacak.

2 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Otello Masterler ile Maraş Masterleri karşılaşacak.

5 Kasım Cuma günü saat 13.30’da üçüncülük ve dördüncülük maçları, saat 15.00’te ise final maçı oynanacak.

Kupa ve plaketler ise aynı gün saat 16.00’da takdim edilecek

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB Turizm Ürününü Geliştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor20 Ekim 2022 Perşembe 09:30
  • Paşa: ''Çoklu tarife için uygulanacak fiyatlar bugün belirlenecek''20 Ekim 2022 Perşembe 09:16
  • Türkiye'de 8 ilde 'yasadışı bahis’ operasyonu: Halil Falyalı'ya aktarılan 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu20 Ekim 2022 Perşembe 09:10
  • Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti20 Ekim 2022 Perşembe 08:55
  • “Hal Yasa Tasarısı” görüşüldü20 Ekim 2022 Perşembe 08:37
  • Üstel Girne-Alsancak yolu için inceleme yapacak20 Ekim 2022 Perşembe 08:34
  • Kıvanç Hasan Sayılır Hayatını Kaybetti20 Ekim 2022 Perşembe 08:31
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2022 Perşembe20 Ekim 2022 Perşembe 08:16
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 20 Ekim 2022 Perşembe20 Ekim 2022 Perşembe 08:13
  • Meclis Başkanı Töre, Lefkoşa Maratonu’na Katılacak19 Ekim 2022 Çarşamba 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti