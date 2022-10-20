Sonay Adem anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Milletvekili, eski Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve eski Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, ölümünün 4. ölüm yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılacak.

Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuva Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sonay Adem ilk olarak 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de kabri başında anılacak.

1 – 5 Kasım tarihleri arasında ise 4 master futbol takımının katılacağı “Mücadele ve Dostluk Turnuvası”, Maraş sahasında yapılacak.

1 Kasım Salı günü saat 20.15’te saygı duruşu ile açılacak turnuvanın ilk maçı saat 20.30’da Mağusa Spor Derneği ile Akova Masterleri arasında yapılacak.

2 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Otello Masterler ile Maraş Masterleri karşılaşacak.

5 Kasım Cuma günü saat 13.30’da üçüncülük ve dördüncülük maçları, saat 15.00’te ise final maçı oynanacak.

Kupa ve plaketler ise aynı gün saat 16.00’da takdim edilecek