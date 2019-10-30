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Sonay Adem ölümünün 1. Yıldönümünde kabri başında anıldı

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) eski Genel Sekreteri Sonay Adem, ölümünün 1. yıldönümünde Gazimağusa'da kabri başında anıldı.
Sonay Adem ölümünün 1. Yıldönümünde kabri başında anıldı

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, dün saat 11.00'te gerçekleştirilen anma törenine, Sonay Adem’in eşi Gönül Adem, oğlu ve kızları, Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, Basın Yayın Propaganda Sekreteri Zuhal Koreli, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, bir çok Parti Meclisi üyesinin yanı sıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eski Başbakanlardan Ferdi S. Soyer ve sevenleri katıldı. 

Anma töreninde konuşan Sonay Adem’in kızı Nicel Adem, babasının yaşamı boyunca ilkelerine bağlı, özgürlük ve barış için mücadele eden biri olduğunu söyledi. Nicel Adem, özlemlerinin hiç bitmeyeceğini belirterek, “Mücadelemiz mücadelesidir” dedi.

ÇAKICI

Genel Başkan Mehmet Çakıcı da, TKP-YG’nin kuruluşunda birlikte çalıştıkları Sonay Adem’den çok şey öğrendiklerini söyledi.

Çakıcı konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Partimizin kurucularından ve birlikte çalışma imkânı bulduğumuz Sonay abimizin yüreği ve sözleri geliyor hep aklıma. Kükreyen yüreği adalet demokrasi ve sol değerler ve insanlık için bir mücadeleydi. Hepimiz bir sürü şey öğrendik kendisinden, bir sorunumuz olduğunda da danıştığımız kişi o oldu. Çok yufka yürekli, sorunlara akılla bakıp çözebilen ve bizlere de yol gösteren önemli bir şahsiyetti.

O sert görüntüsünün arkasında bambaşka bir insan vardı. Mücadelesine baktığım zaman Kıbrıs'ta örnek alınacak ender şahsiyetlerden biriydi. Hiçbir zaman yalpalamadan, bir gücün karşısında eğilmeden bildiği yolda mücadele etti. Önemli bir lider ve önderdi, hayranlıkla izledik, varlığı bizlere güç verdi.

Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yaptıkları bugün bile hala konuşulmakta, bir sürü insana ışık tutmaya devam etmektedir. Önemli özelliklerinden biri ise dürüst bir kişiliğe sahip olmasıydı. Günümüz siyaset anlayışına bakıldığında, bir şeyler elde etmek için siyasete giren bir insan değil, aksine mücadeleci ruhuyla her şeyini feda edebilecek bir insandı.

En önemlisi de önemli bir aile lideri ve babaydı onu da çok takdirle ve örnek alarak izledik. Geriye dönüp baktığımız zaman bir abi, dost, arkadaş ve yoldaş olarak verdiği mücadele, sahip olduğu ilkeler bizim için her zaman örnek olacaktır. Kendisini saygıyla anarken, gösterdiği öğreti ve mücadele bizlere ışık tutmaya devam edecektir.” 

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