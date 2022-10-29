Sonay Adem, ölümünün dördüncü yılında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski milletvekillerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Sonay Adem, bu sabah ölümünün dördüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Mağusa’da gerçekleştirilen anma törenine CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, eski Genel Başkan ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer, MYK ve PM üyeleri ile Adem’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Konuşmalar yapılarak Adem’in hatıralarının ve fikirlerinin hatırlatıldığı tören, mezarına çiçek konmasıyla son buldu.

AKANSOY: KENDİSİNİ HER GÜN ANIYORUM, ARIYORUM

Sonay Adem’in dördüncü ölüm yıl dönümünün anma etkinliğinde söz alarak konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Sonay Adem’i her gün andığını ve aradığını söyledi. Sonay Adem denildiğinde aklına ilkeli bir duruş, insanlık, adaletli duruşu, kararlılığı, cesareti, korkusuzluğunun geldiğini ifade eden Akansoy, bugün içinde geçilen zor koşullarda, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesiyle karşı karşıya bırakıldığını ve Sonay Adem’in kararlı ve cesaretli duruşunu aradıklarını belirtti. Adem’in ilkeli duruşunu Çalışma Bakanlığı görevini yürüttüğü dönem açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Akansoy, “Ben onu her gün anıyorum, arıyorum. Sığınacak bir liman olduğu için arıyorum. Sonay Abimiz rahat uyusun. Biz bu ilkeleri ve değerleri yeni kuşaklara aktararak mücadelesini sonuna kadar ayakta tutacağız” dedi.

SOYER: SADECE BİZE DEĞİL, BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA DA MİRAS BIRAKTI

CTP’nin eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer de anma töreninde yaptığı konuşmada, Sonay Adem’i ebediyete intikal ettiği günden beri özlemle andıklarını ifade etti. Adem’in yalnızca siyasi konuşmalarını değil, güzel gülüşünü, her zaman için sevgi ile dolu yaklaşımlarını, dostluğunu, yurt sevgisini, insan sevgisini hep özlediklerini ve andıklarını söyleyen Soyer, sevgiyi ve dostluğu inşa etmenin çok önemli bir miras olduğunu vurguladı. Sonay Adem’in sadece kendilerine değil, Kıbrıs Türk toplumunun yeni nesillerine de çok önemli miraslar bıraktığını ifade eden Soyer, “Bunları ilerletmek boynumuzun borcudur” dedi.

NİCEL ADEM: O’NUN BOŞLUĞUNU DOLDURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Anma töreninde konuşma yapan Sonay Adem’in kızı Nicel Adem de, babasının boşluğunu doldurmanın mümkün olmadığını söyledi. Nicel Adem, Sonay Adem’in kızı olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Sonay Adem’in boşluğunu doldurmanın mümkün olmadığını ancak O’nun ve yoldaşlarının açtığı yolda cesaret ve mücadele ile yürümenin, güzel yarınlar yaratmanın en güzel anma biçimi olacağına dikkat çeken Nicel Adem, “O’nun mücadelesi bizim mücadelemizdir. Özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” diye konuştu.