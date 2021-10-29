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Sonay Adem Üçüncü Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

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Sonay Adem Üçüncü Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
Sonay Adem Üçüncü Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Eski bakanlardan ve milletvekillerinden, merhum Sonay Adem, üçüncü ölüm yıl dönümünde, Gazimağusa’daki mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, her iki partiden bazı yetkililerle, Sonay Adem’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Sonay Adem’in kızı Nicel Masaroğulları , babasının yaşamı boyunca ilkelerine bağlı, özgürlük ve barış için mücadele eden biri olduğunu belirterek, ona olan özlemlerinin hiç bitmeyeceğini vurguladı.

Masaroğulları, babası Sonay Adem’in yurdu için mücadeleden asla vazgeçmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anımsattığı konuşmasında, mücadeleci, dürüst ve cesur insan olarak nitelendirdiği babasını özlem ve rahmetle andı.

Adem’in hayatını kaybetmeden önce Genel Sekreterliğini yaptığı Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler’in Genel Başkanı Mehmet Çakıcı konuşmasında, merhum Sonay Adem’in her şeyden önce iyi bir aile babası olduğuna vurgu yaparak, bunun yanında mert, cesur ve kararlı kişiliğiyle unutulmaz bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Çakıcı Sonay Adem’in bıraktığı mirasların örnek alınıp yaşatılması gerektiğini belirterek, onun yurdundan ve mücadeleden vazgeçmez yönünün sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin hangi noktasına gitse hâlâ bir şekilde Sonay Adem’in adının anıldığını söyleyerek bunun gurur verici olduğunu dile getirdi ve Adem’i rahmetle andı.

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer ise “O’nu asla unutmayacağız” diyerek sevgi ve insanlık için yaşayan merhum Adem’i rahmet ve saygıyla andı.

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