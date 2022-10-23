Sonbahar hastalıklarına karşı önleminizi alın

Prof. Dr. Osman Erk, pandeminin devam ettiği, grip ve zatüree riskinin arttığı bugünlerde sağlığımızı korumak için yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini belirterek, önemli tavsiyelerde bulundu…

Sonbaharda havanın neminin, sıcaklığının ve basıncının değişmesiyle bağışıklık sisteminin dengesi bozulur. Bu yüzden de hastalıklara eğilim artar. Covid-19, grip, nezle gibi enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü ve adeta birbirine karıştığı bugünlerde tedbiri elden bırakmamamız ve yine maske mesafe hijyene dikkat etmemiz gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sonbaharda sağlığımızı korumanın püf noktalarını şöyle açıkladı…

Bağışıklığınızı böyle güçlü tutun

Bağılışıklığı güçlendirmek için bol miktarda antioksidan, antikanserojen ve vitamin içeren mevsim sebze ve meyvelerinden yeterli miktarda tüketmeye gayret edilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, roka, marul, maydanoz, semizotu bolca ve her gün tüketilmelidir. Bunun dışında Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, havuç gibi sebzelere de sofralarda yer açılmalıdır.

Her gün 4-5 porsiyon değişik renkli meyve tüketilmelidir. Portakal, mandalina, greyfurt, elma, bir orta boy muz, 10 adet üzüm ile meyve tüketimi tamamlanmalıdır. Beslenmedeki temel felsefe taze, temiz ve organik sebze ve meyve tüketilmesidir. Bugünlerde bol miktarda bulunan ve Omega 3 içerikleri yüksek hamsi, istavrit, sardalya ve uskumru gibi balıkların tercih edilmesi sağlık açısından çok önemlidir. İçinde omega 3, vitamin, mineral, arginin gibi aminoasitler bulunan kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık ve çam fıstığı her gün 1-2 avuç dolusu miktarda tüketilmelidir. 10 adet ceviz, 10 badem, 10 fındık, 10 çam fıstığı idealdir

Uyku düzeninize dikkat edin

Her gün aynı saatte uyumaya ve erken kalkmaya özen gösterilmelidir. Sindirim sisteminin rahatlaması için akşam saat 20.00'den sonra yemek yenmemelidir. Günde ortalama 7 saatlik kaliteli bir uyku sağlık açısından son derece önemlidir. Gece uykuda bağışıklık sistemi devreye girerek vücudu onarır ve ertesi güne sağlıklı bir şekilde hazırlar. Yeterli uyku kişiyi diyabet, kanser, obezite gibi hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir.

D vitamini deponuzu doldurun

Dengeli ve bilinçli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku, düzenli egzersiz, sigara-alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, moral, motivasyon, konsantrasyon, temiz hava, temiz su, doğayla iç içe yaşam sağlık açısından son derece önemlidir. Yaz aylarında bol bol güneşlenerek depoladığımız D vitamini de çok önemldir. Yeterince güneş ışınlarına maruz kalınmamış ise güneşin bol olduğu bu günlerden mutlaka yararlanılmalıdır ya da doktor kontrolünde D vitamini desteği alınmalıdır. Tüm bunlar bağışıklığımızı güçlü tutarak, hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Aşı yaptırmayı ihmal etmeyin

Covid-19, grip ve zatürre sonbahar aylarının en çok korkulan, çok sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarıdır. Özellikle kronik bir hastalığı olan, kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan yaşlı hastalarda aşı tedavisi son derece etkili ve gereklidir. Bu nedenle özellikle risk grubunda olan kişilerin mutlaka Covid-19, grip ve zatürre aşıları olması gerekir.

Spor yapamıyorsanız yürüyün

Sabah erken saatlerde veya akşam üzerleri yapılacak tempolu yürüyüşler kalp ve damar sağlığı, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Tempolu ve en az 30 dakika süren bir yürüyüş şifa gibidir, bağışıklığı güçlendirip bizi hastalıklardan ve obeziteden korur, metabolizmamızı hızlandırır.