Sonbahar Kupası 2024 de Çekişmeli Karşılaşmalar

9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Taıra Akhmetova - Erin Tüzünkan 0/4
Mira Göksan - Tanem Kolozali W.O. Tanem Kolozali
Tamay Başaran - Masal Nalbantoğlu 3/5
Dide Tözer – Defne Sakallı 0/4
9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Bora Ramiz - Deran Özgöray 4/2
Aybars Öncü - Ozan Dağlı 4/1
Kerem Behlül - Karan Karakaşlı 2/4
Hasan Aren Çakartaş - Niyazi Akçın 4/1
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Beren Başaran - Era Meta 6/0 6/0
İncilay Eren - Sahil Doğa Karadayı 6/0 6/0
Beren Pilli - Safıya Akhmetova 6/1 6/0
Hatice Kırçay - Melin Akçın 6/7 6/0 6/1
13+ KADINLAR - Çeyrek Final
Yezda Öksüzoğulları - Girne Umut Yerebakan 6/4 6/2
Özüm Fahrioğlu - Beren Dede 1/6 0/6
Emine Karagözlü - Vera Gazi W.O. Emine Karagözlü
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Tan Ozkan - Konstantın Kan 2/6 0/6
Levent Ökeren - Abdallah Oğuz El Erian 1/6 7/6 4/6
Orçun Kasap - Doruk Tüzel 6/2 6/7 7/5
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