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Sonbahar patates alımlarına itiraz ile ilgili duyuru

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Sonbahar patates alımlarına itiraz ile ilgili duyuru yapıldı
Sonbahar patates alımlarına itiraz ile ilgili duyuru

2020 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen SONBAHAR PATATES alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 24.2.2021-2.3.2021 (her iki tarih dahil) Salı günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.

SONBAHAR PATATES ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

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