Sonbahar patates ekimi yapılan araziler için son beyan tarihi 15 Ekim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “sonbahar patates ekimi” yapılan araziler için son beyan tarihini 15 Ekim olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuru formları ile birlikte kullanılan gübre faturası ve üretici belgelerinin ibraz edilmesi gerektiği vurgulandı.

Patates beyanı yapılan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan teslim alma fişi karşılığında alınacağı ifade edildi.