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Sonbahar patates ekimi yapılan araziler yarına kadar beyan edilmeli

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 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, Ağustos ayı içerisinde sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin, yarına kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Sonbahar patates ekimi yapılan araziler yarına kadar beyan edilmeli

 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, Ağustos ayı içerisinde sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin, yarına kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Patates Başvuru Formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.

Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları”, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacak.

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