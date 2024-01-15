Sonbahar patates üretim dönemine itirazlar 18 Ocak’a kadar yapılabilecek

2023 sonbahar patates üretim döneminde, Genel Tarım Sigortası Fonuna beyan edilen sonbahar ön atates alanları için itiraz 18 Ocak’a kadar yapılabilecek.

Fondan verilen bilgiye göre, gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz etmeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 18 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.