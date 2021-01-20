  • BIST 1.553
  • Altın 442,485
  • Dolar 7,4426
  • Euro 9,0106
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Sonbahar Ve Kış Aylarının En Soğuk Günü Yaşanıyor

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.
Sonbahar Ve Kış Aylarının En Soğuk Günü Yaşanıyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Buran, bugün sıcaklığın iç kesimlerde 9.5 derece dolaylarında olduğuna işaret ederek, sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşandığını söyledi.

Dün hava sıcaklığının iç kesimlerde 10, sahillerde ise 12 derece dolayların da olduğunu belirten Buran, bugün ise iç kesimlerde 9.5, sahillerde ise sıcaklığın 11 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.

İleriki 3 gün içinde sabah saatlerinde don görüleceğini, ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların tedricen artmasının beklendiğini ifade eden Buran, yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini, ayın 26’sına kadar da herhangi bir yağış beklentisi bulunmadığını belirtti.

Buran, fırtına ve rüzgarın da etkisini yitirdiğin, yarından itibaren kuzey ve doğudan orta şiddette rüzgar beklendiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Market poşetinde uyuşturucu sakladılar20 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Uyuşturucu zanlısı 2 ay tutuklu kalacak20 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • KTOEÖS-KTÖS:''Eğitim Bakanlığına Bir Aksa Şirketi mi ?'20 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
  • Guterres, Kıbrıs Konusunda İlgili Tarafları En Yakın Tarihte Toplantıya Davet Edeceğini Açıkladı20 Ocak 2021 Çarşamba 14:13
  • 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Komitede 10 Milyar 210 Milyon Tl Olarak Kabul Edildi20 Ocak 2021 Çarşamba 14:10
  • Geçitkale Belediyesi,Aşılama Uygulaması Kararının 6 İlçe Ve 6 Bucakta Yapılacak Şekilde Düzenlenmesi İstendi20 Ocak 2021 Çarşamba 13:52
  • UBP’li vekil Sunat Atun: “BRT şahsıma sansür uyguluyor”20 Ocak 2021 Çarşamba 13:46
  • Sol Hareket:''Sadaka değil insanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz!''20 Ocak 2021 Çarşamba 13:46
  • Marketten içki çaldılar!20 Ocak 2021 Çarşamba 13:43
  • Evinden banka kartını çalıp 3000TL para çekti!20 Ocak 2021 Çarşamba 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti