ExxonMobil –Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına sondaj yapan “Stena IceMax” isimli sondaj gemisi, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) 10’uncu parseldeki “Delfini-1” hedefindeki sondaj çalışmalarını tamamladı ve Çarşamba sabahı aynı parsel içerisindeki “Glafkos-1” hedefine geçti

Rum Yönetimi ve Konsorsiyum tarafından alınan ortak kararla, “Delfini-1”deki sondajın sonucuna dair hiçbir açıklama yapılmaması, Rum basınında beklentilerin boşa çıktığı yolunda yorumlara neden oldu.

Fileleftheros “Sondaj Gemisi Bilmece Çıkarıyor… 10’uncu Parseldeki İlk Sondaj, Yatak Hakkında Net Görüntü Olmadan Bitti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, “Stena IceMax” sondaj gemisinin, “Glafkos-1” hedefindeki yeni sondaj için dün sabah “Delfini-1” hedefinin 15 kilometre doğusuna, 10’uncu ve 6’ncı parsel sınırına geçerek çalışmalarına başladığını yazdı.

Gazete ilk sondajın, büyük bir yatak olup olmadığı cevabı yerine, özellikle ExxonMobil jeologlarına daha çok bilmece verdiğini, “Delfini-1” hakkında net bir görüntü elde edilebilmesi için ilave eylemler ve sondajdan edinilen jeolojik veriler temelinde gözden geçirmeler gerektiğini gösterdiğini yazdı.

Habere göre bu da büyük bir yatak keşfedilmesi beklentisinin, en azından şimdilik gerçekleşmediği anlamına geliyor; ancak aynı hedefte ikinci bir sondaj ihtimali açık tutuluyor. Stena IceMax dün yer değiştirdi ancak bir destek gemisi, tamamlama çalışmalarını yürütmek maksadıyla dün de “Delfini-1”de kaldı.

Şu anda dikkatler, “Delfini-1” ile “Kalypso” hedeflerinin tam ortasına denk gelen ve 10’uncu parsel içerisinde ve 6’ncı parsel sınırına 3 kilometre mesafede da bulunan “Glafkos-1” hedefine çevrildi. Bilimsel jeolojik ölçümlere göre “Glafkos-1” hedefinde yatak olma ihtimali yüzde 40’lara yaklaşıyor, “Delfini-1”de yatak olma ihtimali yüzde 30’du. “Glafkos-1” hedefindeki sondajda inilecek derinlik 2 bin metrenin biraz üzerinde ancak hedefin deniz tabanının altındaki derinliği “Delfini-1”dekinden çok daha az.

Gazete “Glafkos’tan beklenenin, oldukça büyük bir yatak olması değil, bölgede yapılacak başka çalışmalara temel olacak kadar iyi bir yatak olması olduğunu” da haberine ekledi.

Politis manşet haberine “Delfini’de Gaz Beklentileri Boşa Çıktı… Hükümet ve ExxonMobil Hiçbir Şey Söylememeye Karar Verdi… Değerlendirmeler, Stena IceMax’ın Çalışmalarının Başarısız Olduğunda Birleşiyor… Beklentiler Glafkos Hedefine Kaldı” başlık ve spotlarını attı.

Gazete, Rum Yönetimi ile ExxonMobil şirketinin “Delfini-1” hedefindeki sondajın tamamlandığını, doğal gaz bulunup bulunmadığına dair hiçbir açıklama yapmadan ilan etmesinin, büyük şaşkınlık yarattığına ve kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekti.

Rum yetkililerin dün, büyük beklentilerle başlayan sondaj hakkında ısrarla konuşmamalarına rağmen edinilen bilgi ve değerlendirmelerin, Stena IceMax’ın çalışmalarının başarısız olduğu sonucunda birleştiğine dikkat çekilen habere göre, dün ExxonMobil’in aynı hedefte daha sonra bir çaba daha harcayacağı işitildi.

Gazete Stena IceMax’ın dün “Delfini-1” hedefinin doğusundaki “Glafkos-1” hedefine gittiği, “Delfini”den çok daha elverişli olduğuna inanılan bu hedefteki sondaj çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceğini haberine ekledi.

Alithia, birinci sayfasından aktardığı habere “Delfini’den Glafkos’a… ExxonMobil Sondaj Gemisi 10’uncu Parseldeki İkinci Hedefe Hareket Etti” başlığını attı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 10’uncu parsel içerisindeki iki hedefte devam etmekte olan sondaj sonuçlarının, tamamlandıktan sonra topluca açıklanacağını, bu kararın ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumu ile istişare edildikten sonra alındığını açıkladı.

Gazete Stena IceMax’ın ikinci hedefi olan “Glafkos-1” hedefi ile “Delfini-1” hedefi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını ve birbirlerinden önemli jeolojik farklar barındırdıklarını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi, Fransız Total şirketi ile, faaliyetlerini daha çok parsele genişletmesi konusunu görüşüyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Yönetiminin Total ve İtalyan Eni şirketlerinin, Eni’nin ruhsat sahibi olduğu bütün parsellerde (2, 3 ve 9) işbirliği yapmasını murad ettiği açıklamasının hatırlatıldığı haberde, Total-Eni konsorsiyumunun bugün 6, 8 ve 11’inci parsellerde ruhsat sahibi olduğu kaydedildi.

Habere göre Lakkotripis, önümüzdeki aylarda 4-5 sondaj yapılacağını, 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefinde yapılacak teyit sondajı ve 3’üncü parseldeki araştırma sondajının da buna dahil olduğunu söyledi.

Lakkotripis’in önümüzdeki dönemde biri Abu Dabi’de diğeri Kahire’de olmak üzere iki bölgesel toplantıya katılacağı kaydedilen habere göre, Lakkotripis, Abu Dabi’deki toplantıda Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın enerji kaynaklarından sorumlu yetkilisi Francis Fannon ile görüşecek.

Cuma ve Cumartesi günleri, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir konferans için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olacak olan Lakkotripis, ardından da merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak Üçlü İşbirliği Mekanizmaları Daimi Sekreterliği’ne de yardımcı nitelikte bir enerji örgütü kurulması hedefiyle bütün ülkelerin bölgesel işbirliği konusunun ele alınacağı bakanlar konferansı için Mısır’a gidecek.

Bu yeni örgütün kurucu üyelerinin Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Mısır, Ürdün ve Filistin yönetimi olması öneriliyor.

Haravgi haberi “‘Delfini’nin Sonucunu Saklıyorlar” başlığıyla aktardı.