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Sondaj gemisinde yaşamla ölüm arasında gidip gelen kritik opererasyon

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Sondaj gemisinde yaşamla ölüm arasında gidip gelen kritik opererasyon
Sondaj gemisinde yaşamla ölüm arasında gidip gelen kritik opererasyon

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde sondaj çalışması yapan “Stena Icemax” gemisinde görevli bir personelin dün kalp krizi geçirdiği ve bu nedeniyle Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından kurtarma operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, bölgede dün etkili olan kötü hava koşullarının, operasyonu güçleştirdiğini kaydederken, bahsi geçen personelin gemiden alınmasının, bugün sabah saatlerinde sarkmasının söz konusu olduğunu yazdı.

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