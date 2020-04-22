Sondaj Konusu Bugün AB Dışişleri Bakanları Telekonferansı, Yarın da Avrupa Konseyi’nde Gündeme Getirecekler

Türk sondaj gemisi Yavuz’un sondaj yapmak üzere pazartesi günü konumlandığı bölgenin, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki (MEB) 6 ve 7 numaralı parselleri de kapsadığı öne sürüldü.

Yavuz’un bulunduğu noktanın kendi “MEB’i ve kıta sahanlığı içerisinde olduğunu” iddia eden Rum Yönetimi diplomatik atağa girişirken Rum siyasi partileri Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

Yavuz’un konumlandığı bölgenin Rum Yönetiminin tek yanlı olarak İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma“araştırma ve sondaj ruhsatı” vermiş olması nedeniyle İtalya’nın Yavuz’un hareketlerini yakından izlediği haber verildi.

Fileleftheros “Yeni Oldubitti Girişimi… Yavuz Demir Attı ve 6 ile 7’nci Parsellerin Arasını ‘Delmeye’ Hazırlanıyor… Lefkoşa’dan Diplomatik Ralli” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Rum Yönetimi’nin, daha önce Türkiye aleyhine alınmış kararların hayata geçirilmesini istediğini yazdı.

RUM YÖNETİMİ TEMAS MARATONUNDA

Habere göre, Rum Yönetimi, son saatlerde Atina, Brüksel, İsrail ve Mısır ile bir temas maratonu yürütüyor. Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, bugün gerçekleştirilecek AB Dışişleri bakanları telekonferansı öncesinde Yunan dengi Nikos Dendias ile telefonla görüştü.

Rum Yönetimi bugünkü Dışişleri Bakanları telekonferansında ilk diplomatik savaşını vererek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yavuz konusunu Avrupalı denklerinin gündemine getireceği Avrupa Konseyi öncesinde zemin hazırlamaya çalışacak.

Haberde Rum Yönetiminin gerek Fransa gerek İtalya, gerekse diğer Avrupa ülkeleri ile direkt iletişimde bulunduğuna işaret edildi.

İTALYA YAKINDAN İZLİYOR, ENI İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR

Rum Yönetimi’nden “yetkili bir kaynak” Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada İtalya’nın Rum Yönetimi ile temas halinde olduğunu, Doğu Akdeniz’e inen Yavuz sondaj gemisini büyük bir dikkat ve endişe ile izlemekte ve ENI şirketi ile durum değerlendirmesi yapmakta olduğunu söyledi. Aynı kaynak Türkiye’nin bu hareket için herkesin covid-19 pandemisi ile uğraştığı ve enerji şirketlerinin arama ve sondaj planlarını askıya aldığı bir dönemi seçtiğine dikkat çekti.

SİYASİ PARTİLER TÜRKİYE’YE YAPTIRIM İSTİYOR

Yavuz’un Doğu Akdeniz’e inmesini Rum Yönetimi aleyhine eylem olarak niteleyen Rum siyasi partileri, bu dönemde AB’nin itibar ve dayanışmasının sınanmakta olduğuna dikkat çekerek Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü NikosTornaridis Türkiye’nin “yasadışı olduğunu” öne sürdüğü bu hareketinin “Kıbrıs halkının çıkarlarını zedelediği” iddiasında bulundu ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bu dönemde covid-19’dan ölen insanlarına bakıp kendi halkını destekleme ve “Kıbrıs halkının bütün olarak kendi başına hareket etmesine izin verme” çağrısı yaptı.

AKEL Basın Sözcüsü StefanosStefanu “Kıbrıs sorunu çözülmedikçe karşımızda, sürekli tehdit eden ve kışkırtan bir Türkiye bulacağız” ifadesini kullandı.

DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması çabalarının yoğunlaştırılmasını istedi.

Haberde Rum Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis’in de Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi Avrupa Parlamentosu’na şikayet ettiği belirtildi.

Aynı gazete İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsü’nün KİPE’ye, ülkesinin, Türkiye’nin Kıbrıs etrafındaki sulardaki sondajlarını onaylamadığını baştan beri açıkça ortaya koyduğunu, Rum Yönetiminin “uluslararasında kabul gören MEB’indeki petrol ve doğal gazı kullanma egemenlik hakkını” desteklediğini belirterek şunları eklediğini yazdı:

“Bunun gibi zor meselelerin sürekli şekilde çözüm yönteminin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması olduğuna inanıyoruz. Bütün tarafları, bu maksadı başarma çabalarını artırmaya teşvik ediyoruz. Kıbrıs’ın petrol ve doğal gazının bütün Kıbrıslıların menfaatine geliştirilmesi gerektiği inancımız sürüyor.”

AB’DEN BEKLENTİ DÜŞÜK

Politis “Yavuz’un Kıbrıs MEB’indeki Yasadışılıkları Yine AB’ye… Düşük Beklentilerle” başlıklı haberinde Nikos Hristodulidis’in, bugün covid-19 pandemisi gündemiyle gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları telekonferansında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in de aynı gündemle yarın gerçekleşecek Avrupa Konseyi’nde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni faaliyetlerini gündeme getireceğini ancak bu konjonktürde AB’den, bir açıklama dışında tepki gelmesi beklentisinin düşük olduğunu yazdı.

Haberde Rum Yönetimin Yunan diplomasisi ile tam eşgüdüm içerisinde bulunduğunu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, Türkiye’nin başlayacağını ilan ettiği sondaj çalışmasını kınadığı belirtildi.

Alithia haberi “Yeni Türk Tahriği Dışişleri Bakanı ve Başkan Anastasiadis Tarafından AB’ne Şikayet Ediliyor” ve Haravgi “Yavuz 6’ncı Parselde Bulunuyor” başlığıyla aktardı.