SonDakika Bahçeli: Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda 33 askerin yaşamını yitirdiği İdlib saldırısına dair açıklamalarda bulundu. İktidarın “Saldırıyı Suriye düzenledi” açıklamasına karşın Bahçeli, “Saldırıda Rus uçakları da vardı” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İdlib'de Türkiye askerine yönelik gerçekleştirilen ve 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Rejim uçaklarının arasında Rus uçakları vardı, kimi kandırıyorlar" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şekilde:

"Gönül coğrafyamızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklar 1000 yıldır devletimizdir. Nice şahadetlere, nice cesaret ve felaket örneklerine vatanın ve milletin bekası asırlarca korunmuştur. Türk tarihinden gelen şevkle bugün de korunacak, tam bağımsızlığımız istiklalle kucaklaşacaktır."

"Anadolu'dan dört bir yana başımızı çevirip baktığımızda, buram buram tüten Türk destanlarını görürüz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin, duruşuna sahip vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Şehitlerimizin teminatıyla sahip olduğumuz mukaddesi tahrip edecek bir silah da icat edilmemiştir."

"İdlib'de şehitler milletimizi derinden üzmüştür. Kim hangi saldırıyı yaparsa yaptın, Türk milletinde kan bitmez, ayağa kalkacak kahraman da eksilmez. Kurt kışı geçirir ama geçirdiği ayazı unutmaz. İdlib'de konuşlu TSK unsurlarına önce karadan saldırı düzenlenmiş, arkasından hava bombardımanı başlamıştır. Burada çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Sonuçta hunhar saldırıda 34 kahramanımız şehit olmuş 32 kahramanımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırıda Suriye vardır, İran vardır, hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Kahraman TSK'ye yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Türk milleti şehitlerine minnettardır, onlar ölmemiştir. Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Türkiye'ye kafa tutan kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur. Aziz milletimiz metindir, merttir, merhametlidir, sabırlıdır, imanlıdır. Doğudan batıya kuzeyden güneye büyük bir aile şuuruyla birbirimize kenetlenerek bu zor dönemi atlatacağız. Hiçbir habis ve hain emel Türk milletini pes ettiremez. 21 ilimizde al bayağımıza sarılı şehit naaşlarını omuzlarda taşımış, vatan topraklarına emanet edilmiştir."

'GÖREV DÜŞSÜN CEPHEYE GİDERİM'

"Bu kadar asil evlatları bünyesinden çıkaran Türk milletine kurşun işler mi, ezan diner mi, bayrak iner mi? Kudurmuş Esad hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Asırlardır şehitlerimizin anaları, babaları, elleri, çocukları onların ardından gözyaşı dökerken, ağızlarından tek cümle dökülmüştür 'Vatan sağolsun'. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim. "

"Rejim unsurları kaçacak delik peşindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının, hegemonya oyunlarının içinde değildir. Gaye vatandır, sınır, toprak ve insan güvenliğidir. Sınır demek devlet demektir. Sınırları delik deşik olmuş bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiştir. Türk devletinin hükümran haklarının başlangıç noktası hudut noktalarıdır. Bu gerçeği çarpıtan iç ve dış odaklar aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Evimizin önü yanarken, omuz silkersek milli onurumuzdan mahrum kalırız. Tarih bize diyor ki, komşu ülkelerde önü alınmamış krizler, kargaşa ve çatışmalar yayılır eninde sonunda ülkemize bulaşacaktır. Misak-ı Milli'ye göre savunma alanları oluşturuyoruz."

HATAY

"Bir Rus haber sitesinde 'Çalınan şehir: Hatay' haberi yapılmış, gizli arzular deşifre edilmiştir. Bu utanmazlıktır, bu mütecaviz Moskof oyunudur. Hatay vazgeçilemez zümrüt örtüsüdür. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa kökünden keseriz. Emel sahipleri karşılarında Türk milletinin tamamını bulacaklardır.

459 yıl Mısır'da 452 yıl Irak'ta 402 yıl Lübnan'da 401 yıl Yemen'de, 400 yıl Bahreyn'de, 400 yıl Katar'da, 399 yıl Suudi Arabistan'da, 381 yıl Kuveyt'te, 308 yıl Tunus'ta, 303 yıl Cezayir'de hangi kudretli sahibi imparatorluğun olduğunu biliyor mu? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa Türk milleti mesele eder, dert eder. Hem içimizdeki, hem çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından bakmayız. Bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın diyemeyiz. Mondros imzalandığında Misak-ı Milli hudutları çizilmişti. "

"459 yıl Mısır'da 452 yıl Irak'ta 402 yıl Lübnan'da 401 yıl Yemen'de, 400 yıl Bahreyn'de, 400 yıl Katar'da, 399 yıl Suudi Arabistan'da, 381 yıl Kuveyt'te, 308 yıl Tunus'ta, 303 yıl Cezayir'de hangi kudretli sahibi imparatorluğun olduğunu biliyor mu? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa Türk milleti mesele eder, dert eder. Hem içimizdeki, hem çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından bakmayız. Bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın diyemeyiz. Mondros imzalandığında Misak-ı Milli hudutları çizilmişti. "

RUSYA

"Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Rejim uçaklarının arasında Rus uçakları vardı, kimi kandırıyorlar!"

"Putin'in varmak istediği neresidir, neyin mesajı ima edilmiştir?"

"Dalımızı kesenin damını yıkarız, biz Rusya’ya güvenilmez derken haksız mıyız?"

"Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Türk askerlerinin olmaması gereken bir yerde olduğunu açıklaması bayağı bir yalandır."

"Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, Esad'ın başına çuvalı geçirmelidir."