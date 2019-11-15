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Sondakika: Çangar çemberinde kaza! Araç yayaya çarptı

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Çangar çemberinde kaza! Araç yayaya çarptı
Sondakika: Çangar çemberinde kaza! Araç yayaya çarptı

Bugün akşam saatlerinde Lefkoşa Çangar çemberi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir araç çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya için bölgeye Ambulanslar sevkedildi.

Polisin de olay yerine ulaştığı bildiriliyor

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