Sondakika: CHP: YSK, veri akışını kesti #Seçim2019

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin güncelleme gerekçesiyle CHP'yi veri akışını kestiğini açıkladı. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını belirtti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin güncelleme gerekçesiyle CHP'yi veri akışını kestiğini açıkladı. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını belirtti.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da canlı yayında YSK'nin veri akışını kestiğini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Tuncay Özkan, 'veri akışında yaşanan sorunu' görüşmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.
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