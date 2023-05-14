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#SonDakika Fatih Portakal: AKP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde

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#SonDakika Fatih Portakal: AKP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde
#SonDakika Fatih Portakal: AKP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde

Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal tarafından verilen bilgiye göre, AKP VERİLERİNE GÖRE Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35 ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor. AKP verilerine  göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip. 

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