SONDAKİKA italya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat verdi.
İtalya Başbakanı Conte #Corona virüsü sebebiyle ülkede gıda ürünü satan dükkanlar ve eczaneler hariç tüm dükkanların kapatılacağını açıkladı.
İtalya Başbakanı müşterilerle 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.