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Sondakika:Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.

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İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının  Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden  (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.
Sondakika:Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının  Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden  (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.

Bercow, böylece hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının  parlamentoda yarın oylamasının önünü açtı.

Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden  oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı.

Hükümet bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve  tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve  belgesiyle birilikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya  sunmuştu.

Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici  çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.

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